Крестный отец Гарлема (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Приквел «Гангстера» Ридли Скотта с оскароносным Форестом Уитакером в главной роли. В начале 1960-х в Гарлеме не было наркоторговца влиятельнее, чем Бампи Джонсон. Противостояние с итальянской мафией, альянс с Малькольмом Иксом и наступающие на пятки молодые конкуренты — это его история.



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