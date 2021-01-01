Красота и здоровье. Простые привычки - формирование здорового образа жизни. Советы от Маши Капуки
Wink
Детям
МАМА тайм
1-й сезон
Красота и здоровье. Простые привычки - формирование здорового образа жизни. Советы от Маши Капуки

МАМА тайм (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

7.62021, Красота и здоровье. Простые привычки - формирование здорового образа жизни. Советы от Маши Капуки
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мария Поддубная, блогер и ведущая детского канала Капуки Кануки, рассказывает о своей реальной жизни за кадром, снимает влоги и тренировки, делится с мамами своими мыслями и вкусными рецептами! Давайте вместе смеяться, обсуждать мамские и не очень темы, тренироваться и поддерживать друг друга.

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Качество
Full HD
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