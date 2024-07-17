В мире существует огромное количество косметологических продуктов, которые обещают избавление от всех проблем, но на практике зачастую получается, что это пустая трата денег. Как понять, обманывают вас или нет? Как научиться распознавать мошенников от красоты? И как потом отстоять свои права?

Эксперты в независимых лабораториях проведут исследования и наглядно продемонстрируют все плюсы и минусы конкретного средства, расскажут о возможных побочных эффектах и противопоказаниях. В экспериментах принимают участие журналисты программы и звезды.

