Котяткины машинки. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Котяткины машинки
1-й сезон
5-я серия

Котяткины машинки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.52019, Котяткины машинки. Сезон 1. Серия 5
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Три котенка расскажут малышам о том, какие бывают машины и зачем они нужны. Котята знают, что лучший способ учиться – это петь! Мы давно не можем представить нашу жизнь без автотехники, но если спросить у детей-дошкольников, зачем она нужна, то ответ будет один: «Чтобы ездить!». Правильно, но не до конца. Теперь малыши узнают, что машины бывают разные: строительные, гоночные, аварийно-спасательные.

Сериал Котяткины машинки 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг