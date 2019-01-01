Котяткины машинки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Три котенка расскажут малышам о том, какие бывают машины и зачем они нужны. Котята знают, что лучший способ учиться – это петь! Мы давно не можем представить нашу жизнь без автотехники, но если спросить у детей-дошкольников, зачем она нужна, то ответ будет один: «Чтобы ездить!». Правильно, но не до конца. Теперь малыши узнают, что машины бывают разные: строительные, гоночные, аварийно-спасательные.



