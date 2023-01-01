Что, если бы Земля Вращалась со Скоростью Света?
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Космические Шары
1-й сезон
Что, если бы Земля Вращалась со Скоростью Света?

Космические Шары (сериал, 2023) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

8.62023, Что, если бы Земля Вращалась со Скоростью Света?
Блоги, Игры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

обро пожаловать на Космические Шары! Присоединяйтесь к космическому приключению, наполненному познавательными, смешными и увлекательными анимациями. Наш канал исследует интригующую концепцию планет с личностями, приглашая вас стать свидетелями их живого взаимодействия и увлекательных разговоров. Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы у планет были лица? Приготовьтесь поразиться, ведь мы оживим эти небесные тела таким образом, какого вы еще никогда не видели. Благодаря образному повествованию и яркой анимации мы погрузимся в гипотетическую сферу общения и взаимодействия планет. Откройте для себя уникальные личности каждой планеты, когда они выражают свои мысли, делятся своим опытом и отправляются в захватывающие космические путешествия. От веселой болтовни Юпитера до загадочных размышлений Марса - вас будут развлекать бесконечные возможности планетарных бесед.Видеоблог «Космические Шары» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Блоги, Игры

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