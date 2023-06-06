Королева красоты Иерусалима (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Долгожданное продолжение самого дорогого сериала в истории израильского телевидения, который стал популярным во всем мире. Иерусалим, 1940-е. Пока мир охвачен пламенем Второй мировой, молодожены Луна и Давид стараются влиться в общество британской богемы. Габриэль пытается найти сына, которого когда-то Рахель родила от него и который вырос, не зная, кто его отец на самом деле. Тем временем жена Габриэля Роза изо всех сил старается спасти семейный магазин от разорения, а ее брат Эфраим становится все более неуправляемым и опасным для родственников.



