Королева — это я (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Ямели, прекрасная женщина с большим талантом к музыке, которая после того, как ее предал любимый человек, была несправедливо осуждена. В тюрьме она рожает сына, которого у нее забирают, и она считает, что он мертв. В тюрьме она также является жертвой нападения и считается мертвой — ситуация, которой воспользуется спецслужба, чтобы присвоить ей новую личность и внедрить в преступную организацию для шпионажа. Со своей новой личностью — Лари Андраде, важным музыкальным продюсером, Ямели начнет мстить тем, кто разрушил ее жизнь.

