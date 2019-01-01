Королева — это я. Серия 68
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Королева — это я
1-й сезон
68-я серия

Королева — это я (сериал, 2019) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, La Reina Soy Yo
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ямели, прекрасная женщина с большим талантом к музыке, которая после того, как ее предал любимый человек, была несправедливо осуждена. В тюрьме она рожает сына, которого у нее забирают, и она считает, что он мертв. В тюрьме она также является жертвой нападения и считается мертвой — ситуация, которой воспользуется спецслужба, чтобы присвоить ей новую личность и внедрить в преступную организацию для шпионажа. Со своей новой личностью — Лари Андраде, важным музыкальным продюсером, Ямели начнет мстить тем, кто разрушил ее жизнь.

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Информация

Страна
Мексика
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 IMDb