Коп (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

По программе профессионального обмена в Россию из США прилетает сержант Джон Маккензи. Американец не только становится напарником следователя Василисы Вихревой, но и временно поселяется у нее в квартире. Джону и Василисе тяжело сработаться — сказывается разница характеров и менталитетов. Но удачные результаты совместных расследований убеждают руководство создать вокруг них специальный отдел по борьбе с преступлениями, совершенными иностранцами и против иностранцев в России. Распутывая одно дело за другим, напарники оказываются втянуты в международную шпионскую игру вокруг крупного научного открытия.

