Коллективный разум (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

У инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно. Он создает приложение, которое для поиска виновных использует краудсорсинг в Сети.



