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Коллективный разум
Актёры и съёмочная группа сериала «Коллективный разум»

Актёры и съёмочная группа сериала «Коллективный разум»

Режиссёры

Адам Дэвидсон

Адам Дэвидсон

Adam Davidson
Режиссёр
Джон Эмиел

Джон Эмиел

Jon Amiel
Режиссёр
Милан Чейлов

Милан Чейлов

Milan Cheylov
Режиссёр

Актёры

Джереми Пивен

Джереми Пивен

Jeremy Piven
АктёрJeffrey Tanner
Ричард Т. Джонс

Ричард Т. Джонс

Richard T. Jones
АктёрDetective Tommy Cavanaugh
Наталия Тена

Наталия Тена

Natalia Tena
АктрисаSara Morton
Блейк Ли

Блейк Ли

Blake Lee
АктёрJosh Novak
Джейк Мэтьюз

Джейк Мэтьюз

Jake Matthews
АктёрTariq Bakari
Моника Поттер

Моника Поттер

Monica Potter
АктрисаAlex Hale
Энни Хсю

Энни Хсю

Annie Hsu
АктрисаHive Tech
Ион Оверман

Ион Оверман

Ion Overman
Актриса
Малачи Вейр

Малачи Вейр

Malachi Weir
АктёрMike Leigh

Сценаристы

Дрор Мишани

Дрор Мишани

Dror Mishani
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Деттманн

Эндрю Деттманн

Andrew Dettmann
Продюсер

Художники

Синтия Кэй Чаретт

Синтия Кэй Чаретт

Cynthia Charette
Художница

Операторы

Алекс Непомнящий

Алекс Непомнящий

Alex Nepomniaschy
Оператор
Джерри Сиделл

Джерри Сиделл

Jerry Sidell
Оператор

Композиторы

Пол Хаслингер

Пол Хаслингер

Paul Haslinger
Композитор