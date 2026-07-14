WinkСериалыКолл-центр1-й сезон2-я серия
9.42020, Колл-центр. Сезон 1. Серия 2
Триллер18+
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Колл-центр (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Москва, офисная высотка. На 12-м этаже находится колл-центр интернет-магазина «Бутик для взрослых». Однажды утром, как обычно придя на работу, двенадцать сотрудников вдруг узнают, что в помещении находится бомба с установленным на 8 часов таймером, а выход закрыт. Голоса неизвестных, представившихся Папой и Мамой, угрожают взорвать всех в любой момент, если «дети» не будут хорошо себя вести и слушаться. Пока идёт обратный отсчёт, товарищам по несчастью предстоит испытать на себе абсолютную власть невидимых садистов и узнать о жизни друг друга такое, о чем они даже не подозревали.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb