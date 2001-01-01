Ключи от смерти. Сезон 1. Серия 1
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Ключи от смерти (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.72001, Ключи от смерти. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Криминал12+

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О сериале

Частный детектив Стас Северин получает от своего старого друга задание - найти убийцу его жены. Из бессвязных объяснений клиента Стас понимает, что речь идет о крупном наследстве известного коллекционера антиквариата Арефьева, претенденты на которое и составляют круг подозреваемых. Таинственный ключ, переданный сыщику, должен помочь в разгадке.

Рассказать больше вдовец не успевает: на следующий день он погибает при странных обстоятельствах. Теперь Стас вовлечен в цепь загадочных событий не только по службе: он не может оставить убийство друга безнаказанным, и, вдобавок ко всему, одной из наследниц богатого коллекционера оказывается его возлюбленная!

Сериал Ключи от смерти 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

4.5 КиноПоиск