Клонирование (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Овечка Долли стала первым клонированным млекопитающим животным, которое было получено путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Это стало главной научной сенсацией, и с тех пор ученые со всего мира заговорили о возможности клонирования человека. Когда это станет возможным? Нужно ли это человечеству? И к каким последствиям это может привести? Телеканал «Наука» отправится в путешествие по лабораториям разных стран, чтобы найти ответы на все вопросы.

