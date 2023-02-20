Клетки Ю-ми. Сезон 2. Серия 6
Клетки Ю-ми
2-й сезон
6-я серия

Клетки Ю-ми (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.92022, Yumiui sepodeul
Комедия, Мелодрама16+

О сериале

Корейский многосерийный ромком об обычной офисной работнице и ее любовных приключениях, показанный с точки зрения клеток ее мозга, каждая из которых отвечает за свою эмоцию. У Ю-ми не было отношений уже четыре года, и она не ходит даже на свидания. Девушка полностью погружена в работу, но видит романтические сны о своем коллеге У-ги из отдела продаж. Она все размышляет над тем, как пригласить его на свидание, пока в ее голове спорят Рациональность и Чувствительность, а Тревога убеждает отступать. Тем временем самая главная эмоция – Любовь – прячется после последних травматичных отношений.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb