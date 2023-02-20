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Клетки Ю-ми
2-й сезон

Клетки Ю-ми (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.92022, Yumiui sepodeul 14 серий
Комедия, Фантастика18+

О сериале

В центре внимания сюжета продолжение истории необычной девушки по имени Ким Ю Ми. Ким Ю Ми – симпатичная, но немного странная девушка. После неудачных отношений клетки центра ее мозга, отвечающие за любовь, перестали реагировать, и только благодаря коллеге пробудились вновь. В новом сезоне мы снова столкнемся с внутренними противоречиями, мечтаниями и переживаниями девушки.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb