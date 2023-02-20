WinkСериалыКлетки Ю-ми2-й сезон
Клетки Ю-ми (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
8.92022, Yumiui sepodeul 14 серий
Комедия, Фантастика18+
О сериале
В центре внимания сюжета продолжение истории необычной девушки по имени Ким Ю Ми. Ким Ю Ми – симпатичная, но немного странная девушка. После неудачных отношений клетки центра ее мозга, отвечающие за любовь, перестали реагировать, и только благодаря коллеге пробудились вновь. В новом сезоне мы снова столкнемся с внутренними противоречиями, мечтаниями и переживаниями девушки.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЛСРежиссёр
Ли
Сан-ёп
- КДРежиссёр
Ким
Да-хи
- КГАктриса
Ким
Го-ын
- АБАктёр
Ан
Бо-хён
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-би
- ЧАктёр
Чинён
- ПЧАктриса
Пак
Чи-хён
- МАктёр
Минхо
- ЧСАктёр
Чон
Сун-вон
- ЛСАктёр
Ли
Сан-и
- ПЧАктриса
Пак
Чи-юн
- КМАктриса
Ким
Ми-су
- СДСценарист
Сон
Джэ-джон
- КЮСценарист
Ким
Юн-джу
- КГСценарист
Ким
Гён-нан
- ЛДСценарист
Ли
Дон-гон
- КМПродюсер
Квон
Ми-гён
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон