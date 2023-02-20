В центре внимания сюжета продолжение истории необычной девушки по имени Ким Ю Ми. Ким Ю Ми – симпатичная, но немного странная девушка. После неудачных отношений клетки центра ее мозга, отвечающие за любовь, перестали реагировать, и только благодаря коллеге пробудились вновь. В новом сезоне мы снова столкнемся с внутренними противоречиями, мечтаниями и переживаниями девушки.

