Клетки Ю-ми (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

О сериале
Корейский многосерийный ромком об обычной офисной работнице и ее любовных приключениях, показанный с точки зрения клеток ее мозга, каждая из которых отвечает за свою эмоцию. У Ю-ми не было отношений уже четыре года, и она не ходит даже на свидания. Девушка полностью погружена в работу, но видит романтические сны о своем коллеге У-ги из отдела продаж. Она все размышляет над тем, как пригласить его на свидание, пока в ее голове спорят Рациональность и Чувствительность, а Тревога убеждает отступать. Тем временем самая главная эмоция – Любовь – прячется после последних травматичных отношений.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЛСРежиссёр
Ли
Сан-ёп
- КДРежиссёр
Ким
Да-хи
- КГАктриса
Ким
Го-ын
- АБАктёр
Ан
Бо-хён
- ЛЮАктриса
Ли
Ю-би
- ЧАктёр
Чинён
- ПЧАктриса
Пак
Чи-хён
- МАктёр
Минхо
- ЧСАктёр
Чон
Сун-вон
- ЛСАктёр
Ли
Сан-и
- ПЧАктриса
Пак
Чи-юн
- КМАктриса
Ким
Ми-су
- СДСценарист
Сон
Джэ-джон
- КЮСценарист
Ким
Юн-джу
- КГСценарист
Ким
Гён-нан
- ЛДСценарист
Ли
Дон-гон
- КМПродюсер
Квон
Ми-гён
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон