Клетки Ю-ми (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Клетки Ю-ми. Сезон 1. Серия 14
Клетки Ю-ми (сериал, 2021) сезон 1 серия 14

8.92021, Yumiui sepodeul
Комедия, Мелодрама16+

Корейский многосерийный ромком об обычной офисной работнице и ее любовных приключениях, показанный с точки зрения клеток ее мозга, каждая из которых отвечает за свою эмоцию. У Ю-ми не было отношений уже четыре года, и она не ходит даже на свидания. Девушка полностью погружена в работу, но видит романтические сны о своем коллеге У-ги из отдела продаж. Она все размышляет над тем, как пригласить его на свидание, пока в ее голове спорят Рациональность и Чувствительность, а Тревога убеждает отступать. Тем временем самая главная эмоция – Любовь – прячется после последних травматичных отношений.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb