Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.82011, The Kennedys
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сюжет сериала строится вокруг семьи Кеннеди и событий, которые им довелось пережить в середине XX века.
СтранаКанада, США
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кассар
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Барри
Пеппер
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ДХАктриса
Диана
Хардкэсл
- КБАктриса
Кристин
Бут
- РГАктёр
Ротафорд
Грэй
- ДХАктриса
Джанелл
Хатчинсон
- РУАктриса
Рэйчел
Уилсон
- СУАктёр
Серж
Уд
- СКСценарист
Стивен
Крониш
- ДССценарист
Джоэль
Сарноу
- ДКПродюсер
Джон
Кассар
- РМХудожник
Рокко
Маттео
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Б. Томпсон
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- ДМОператор
Дэвид
Мокснесс
- ШККомпозитор
Шон
Коллери