Клан Кеннеди. Сезон 1. Серия 5
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Клан Кеннеди
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5-я серия

Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82011, The Kennedys
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сюжет сериала строится вокруг семьи Кеннеди и событий, которые им довелось пережить в середине XX века.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клан Кеннеди»