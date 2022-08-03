Клан Кеннеди. Сезон 1. Серия 1
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Клан Кеннеди (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.82011, The Kennedys
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет сериала строится вокруг семьи Кеннеди и событий, которые им довелось пережить в середине XX века.

Страна
США, Канада
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клан Кеннеди»