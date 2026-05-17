Кишон Дэвис vs Нахир Олбрайт (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Первое событие промоушена Top Rank в рамках партнерства с DAZN! Реванш с серьезной предысторией конфликта. Дэвис победил Олбрайта раздельным решением судей в первом бою в 2023 году, но позже результат был аннулирован – в крови Кишона нашли запрещенные вещества. В течение следующих лет происходило разное, журналисты даже писали, что Дэвис и его старший брат однажды напали на Нахира прямо в раздевалке после поединка. Пора раз и навсегда поставить точку в этом сюжете.

