WinkСериалыКишон Дэвис vs Нахир Олбрайт1-й сезонКишон Дэвис vs Нахир Олбрайт
2026, Кишон Дэвис vs Нахир Олбрайт
Спортивный18+
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Кишон Дэвис vs Нахир Олбрайт (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Первое событие промоушена Top Rank в рамках партнерства с DAZN! Реванш с серьезной предысторией конфликта. Дэвис победил Олбрайта раздельным решением судей в первом бою в 2023 году, но позже результат был аннулирован – в крови Кишона нашли запрещенные вещества. В течение следующих лет происходило разное, журналисты даже писали, что Дэвис и его старший брат однажды напали на Нахира прямо в раздевалке после поединка. Пора раз и навсегда поставить точку в этом сюжете.