Kirill and Tisha. Сезон 1. Серия 22
Wink
Детям
Kirill and Tisha
1-й сезон
22-я серия
7.32021, Kirill and Tisha. Сезон 1. Серия 22
Блог0+

Kirill and Tisha (сериал, 2021) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

"Kirill and Tisha" - канал с обучающими видео для самых маленьких. На канале учат с детьми буквы и цифры, а также распознавать геометрическую форму предметов и цвета.

Страна
Россия
Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг