Хватит! (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Журналистка Настя Красильникова в ноябре 2019 года обратилась к подписчицам с предложением рассказать об абьюзе в их жизни и получила сотни писем. Вместе со звездой сериала «Содержанки» Владимиром Мишуковым Настя обсуждает истории женщин, пострадавших от насилия. Женщин, которые нашли в себе смелость рассказать правду, чтобы их сeстры, дочери и подруги никогда не оказались в подобной ситуации.

