Хулиганье (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2020) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сериал, вдохновленный едва ли не самой смешной ирландской комедией последнего десятилетия, в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Джок и Коннор – реальные ирландские пацаны. Днeм они пытаются учиться в школе, а по вечерам отрываются и готовят себя к взрослой жизни. Правда, не всегда законными способами. История о дружбе, любви и истинных жизненных ценностях с ирландским акцентом.

