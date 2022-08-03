Холостяк (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Холостяк. Сезон 1. Серия 3
Холостяк (сериал, 2012) сезон 1 серия 3

2012, Холостяк. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал
Комедия, Криминал18+

О сериале

Действие картины разворачивается в Одессе, где происходит убийство криминального авторитета по кличке Шалый. Группировка, в которую входил Шалый, занимается наркотрафиком в Турцию. Руководит всей одесской наркомафией Бурый — неуязвимый бандит, о поимке которого мечтает даже Интерпол. Убийство Шалого означает, что на всю группировку Бурого началась странная охота.

Украина
Комедия, Криминал
SD
43 мин / 00:43

5.4 КиноПоиск
3.5 IMDb

