Холостяк (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Действие картины разворачивается в Одессе, где происходит убийство криминального авторитета по кличке Шалый. Группировка, в которую входил Шалый, занимается наркотрафиком в Турцию. Руководит всей одесской наркомафией Бурый — неуязвимый бандит, о поимке которого мечтает даже Интерпол. Убийство Шалого означает, что на всю группировку Бурого началась странная охота.

