Холостяк (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.52012, Холостяк. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие картины разворачивается в Одессе, где происходит убийство криминального авторитета по кличке Шалый. Группировка, в которую входил Шалый, занимается наркотрафиком в Турцию. Руководит всей одесской наркомафией Бурый — неуязвимый бандит, о поимке которого мечтает даже Интерпол. Убийство Шалого означает, что на всю группировку Бурого началась странная охота.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ВЯРежиссёр
Владимир
Янковский
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ГСАктёр
Глеб
Сердюков
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- ВЯАктёр
Владимир
Янковский
- ПМАктёр
Петр
Морозов
- ВНАктёр
Виталий
Новиков
- МПАктёр
Максим
Панькив
- ВААктёр
Валерий
Астахов
- ВЯСценарист
Владимир
Янковский
- АБСценарист
Александра
Борисова
- АЯПродюсер
Анна-Мария
Янковская
- КТПродюсер
Ксения
Трофименко
- ВМПродюсер
Владимир
Моторный
- СБПродюсер
Сергей
Бурак
- ЮУХудожник
Юрий
Уваров
- ГСХудожница
Галина
Сальникова
- ВПМонтажёр
Василий
Прозоров
- ЕММонтажёр
Егор
Мамай
- МММонтажёр
Марина
Майковская
- МММонтажёр
Максим
Мироненко
- ВЗОператор
Виталий
Запорожченко
- ВНКомпозитор
Вячеслав
Назаров