Хлеб — имя существительное (сериал, 1988) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

О жизни большого саратовского села от начала века до середины 30-х годов. Своеобразный коллективный портрет русского крестьянина.



Сериал Хлеб — имя существительное 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.