Хлеб — имя существительное. Сезон 1. Серия 7
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Хлеб — имя существительное
1-й сезон
7-я серия

Хлеб — имя существительное (сериал, 1988) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.51988, Хлеб — имя существительное. Сезон 1. Серия 7
Драма, Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О жизни большого саратовского села от начала века до середины 30-х годов. Своеобразный коллективный портрет русского крестьянина.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb