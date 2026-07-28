SE04-EP08_БУ ИСПУГАЛСЯ НЕ БОЙСЯ И ЕГО 9 ЖИЗНЕЙ
Wink
Сериалы
Хаски Бандит
4-й сезон
SE04-EP08_БУ ИСПУГАЛСЯ НЕ БОЙСЯ И ЕГО 9 ЖИЗНЕЙ

Хаски Бандит (сериал, 2022) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

9.12022, SE04-EP08_БУ ИСПУГАЛСЯ НЕ БОЙСЯ И ЕГО 9 ЖИЗНЕЙ
Блог, Животные18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон4-й сезон

О сериале

Канал Хаски Бандит это канал первого в России Хаски - Видеоблогера. Живет он не один, а с его сыном Бубликом и двумя волосатыми сосисками Корги Коржик и Корги Кекс. На канале Хаски Бандит вы узнаете как эти четыре смешные собаки уживаются вместе, как они путешествуют и проводят свое свободное время, а так же как они борются с различными монстрами и конечно же побеждают их) Эти четвероногие обязательно поднимут вам настроение. Видеоблог Хаски Бандита можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Блог, Животные

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