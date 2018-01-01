Птицы мертвых озер
Wink
Детям
Хабургаев в натуре
4-й сезон
Птицы мертвых озер

Хабургаев в натуре (сериал, 2018) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2018, Птицы мертвых озер
ТВ-шоу, Документальные12+

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Сюжет

Александр Хабургаев — натуралист, знаток биологии, зоологии и ботаники. Путешествуя по заповедникам, он ставит перед собой задачу — развенчать мифы, опровергнуть стереотипы, сделать научные открытия.

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