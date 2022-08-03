Камбоджа. Царь-пальма
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Хабургаев в натуре
2-й сезон
Камбоджа. Царь-пальма

Хабургаев в натуре (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.72016, Камбоджа. Царь-пальма
ТВ-шоу, Документальный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Александр Хабургаев — натуралист, знаток биологии, зоологии и ботаники. Путешествуя по заповедникам, он ставит перед собой задачу — развенчать мифы, опровергнуть стереотипы, сделать научные открытия.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
26 мин / 00:26

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