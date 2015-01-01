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Хабургаев в натуре (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2015, Выжить в дельте
ТВ-шоу, Документальные12+
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Сюжет
Александр Хабургаев — натуралист, знаток биологии, зоологии и ботаники. Путешествуя по заповедникам, он ставит перед собой задачу — развенчать мифы, опровергнуть стереотипы, сделать научные открытия.
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