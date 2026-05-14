Казаки на СВО. Сезон 2. Серия 5
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Казаки на СВО
2-й сезон
5-я серия
9.02025, Казаки на СВО. Сезон 2. Серия 5
Документальный18+

Казаки на СВО (сериал, 2025) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сериал о трагических событиях Донбасса и роли казаков в непростом противостоянии в
вооруженном конфликте, начиная с 2014 года и по сегодняшний день.
Военный корреспондент и потомственный казак Евгений Лисицын – непосредственный
участник и документалист суровой военной хроники этих лет, которая погружает нас в
реалии освобождения Попасной, Лисичанска, Северодонецка и других населённых
пунктов нашей родной земли.
Вместе с бойцами 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Михаила Платова
он показывает силу духа и верность присяге.
Фильм основан на реальных событиях, в которые невозможно поверить, но которые стали
жизнью Донбасса последние 11 лет.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

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