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9.02025, Казаки на СВО. Сезон 2. Серия 5
Документальный18+
Казаки на СВО (сериал, 2025) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
- 18+32 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+34 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+23 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+29 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+26 мин
Казаки на СВО
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
О сериале
Сериал о трагических событиях Донбасса и роли казаков в непростом противостоянии в
вооруженном конфликте, начиная с 2014 года и по сегодняшний день.
Военный корреспондент и потомственный казак Евгений Лисицын – непосредственный
участник и документалист суровой военной хроники этих лет, которая погружает нас в
реалии освобождения Попасной, Лисичанска, Северодонецка и других населённых
пунктов нашей родной земли.
Вместе с бойцами 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Михаила Платова
он показывает силу духа и верность присяге.
Фильм основан на реальных событиях, в которые невозможно поверить, но которые стали
жизнью Донбасса последние 11 лет.