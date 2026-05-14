Казаки на СВО (сериал, 2025) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сериал о трагических событиях Донбасса и роли казаков в непростом противостоянии в

вооруженном конфликте, начиная с 2014 года и по сегодняшний день.

Военный корреспондент и потомственный казак Евгений Лисицын – непосредственный

участник и документалист суровой военной хроники этих лет, которая погружает нас в

реалии освобождения Попасной, Лисичанска, Северодонецка и других населённых

пунктов нашей родной земли.

Вместе с бойцами 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Михаила Платова

он показывает силу духа и верность присяге.

Фильм основан на реальных событиях, в которые невозможно поверить, но которые стали

жизнью Донбасса последние 11 лет.

