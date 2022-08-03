Кайфтаун (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Кайфтаун. Сезон 1. Серия 4
7.92020, Hightown
Драма, Криминал18+

Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

США
Криминал, Драма, Детектив
55 мин / 00:55

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

