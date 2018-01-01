Кайфтаун (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.92020, Hightown 8 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- РМРежиссёр
Рэйчел
Моррисон
- ДРРежиссёр
Дэйв
Родригез
- МРАктриса
Моника
Реймунд
- РВАктриса
Райли
Воулкел
- АЭАктёр
Аткинс
Эстимонд
- Актёр
Амори
Ноласко
- ДНАктёр
Дон
Норвуд
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- ТГАктриса
Тоня
Гланц
- ИЛАктриса
Имани
Льюис
- СБСценарист
Сара
Берри
- ЭХПродюсер
Эллен
Х. Шварц
- РППродюсер
Ребекка
Перри Каттер
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ДЕОператор
Дерек
Е. Тиндел
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер