Кайфтаун. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Кайфтаун
1-й сезон
1-я серия
7.92020, Hightown
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

Кайфтаун (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Джеки Куинонс работает офицером службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке. Тянуть лямку правопорядка ей не очень-то интересно, и старается она в основном ради всевозможных привилегий. Но все меняется, когда в бухте Кейп-Код Джеки обнаруживает труп девушки.

Сериал Кайфтаун 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кайфтаун»