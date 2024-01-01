Картотека. Библиотеки (сериал, 2024) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Уникальный по своему размаху проект, впервые открывающий для зрителя огромный и увлекательный мир российских библиотек.

Цикл ярких, красочных, захватывающих короткометражных фильмов складывается в единую паззл-карту. Проект рассказывает о «местах силы» в регионах и столице, о людях, которые создают уникальные креативные пространства в самых неожиданных точках на карте страны.

Вы сможете увидеть, как устроены библиотечные центры России, познакомитесь с уникальными раритетными книгами и изданиями, проникнете в тайны библиотечных технологий. Российские библиотеки сегодня – это современные многофункциональные культурные центры с богатейшей историей и замечательными традициями. Через фильмы проекта вы сможете заново открыть для себя этот захватывающий многообразный мир.

В третьем сезоне лейтмотивом всех 10-ти серий «Картотеки. Библиотек» стал образ чтеца. Благодаря актерам из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Иркутска, Ижевска, Уфы, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Казани и Нижнего Новгорода написанное в книгах зазвучало по-новому. Кроме того, в каждой серии Вас ждет встреча с современным писателем из города библиотеки.





Сериал Тысяча оттенков Дагестанского 3 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.