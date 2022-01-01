WinkДетямКартотека. Библиотеки2-й сезон«Иностранка». Библиотека иностранной литературы им М.И. Рудомино
8.52022, «Иностранка». Библиотека иностранной литературы им М.И. Рудомино
Документальные12+
Картотека. Библиотеки (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Библиотеки второго сезона - молодые и инновационные. Встречайте «Иностранку» и «Молодежку» из Москвы. И «Квартал 5/1» из Омска.
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