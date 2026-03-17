Карлос Адамес vs Остин Уильямс (сериал, 2026) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Карлос Адамес еще в 2019 году впервые замахнулся на мировой титул, но поражение от Патрика Тейшейры не позволило ему завоевать временный пояс WBO. Доминиканец сменил весовую категорию и три года спустя все же дорвался до трона, став чемпионом WBC, – сначала временным, а потом и полноценным. В третьей защите Адамес сразится с третьим номером в среднем весе в рейтинге организации – Остином «Аммо» Уильямсом из США.

