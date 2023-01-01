Карли - искательница приключений (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Карли - искательница приключений. Сезон 1. Серия 1
Карли - искательница приключений
1-й сезон
1-я серия
8.52023, Adventurer Carly: Ancient Kingdom
Мультсериалы, Фэнтези6+

О сериале

В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигаются вперед. Сказочное трио попадает в совершенно новый загадочный мир — Королевство Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

