8.52023, Adventurer Carly: Ancient Kingdom
Мультсериалы, Фэнтези6+
Карли - искательница приключений (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В поисках отца юная Карли объединяется с шустрым Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью записной книжки отца они разгадывают невероятные головоломки и двигаются вперед. Сказочное трио попадает в совершенно новый загадочный мир — Королевство Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.
СтранаКитай
ЖанрПриключения, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
8.4 КиноПоиск