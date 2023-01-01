Как спасти британское наследие (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История Британии в прямом смысле запечатлена в камне – множество уникальных построек со времен Средневековья по всей стране дожили до наших дней, но время всё же берет свое. Реставраторы и неравнодушные к архитектуре энтузиасты берутся за восстановление старинных зданий и сооружений, попутно рассказывая зрителям о культуре, быте и традициях британцев. Создатели познавательного сериала «Как спасти британское наследие» не боятся масштабных задач, будь то реставрация «Альберт-холла», Эдинбургского моста или Кентерберийского собора.



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