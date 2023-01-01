2023, Great British Landmark Fixers
Документальный18+
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Как спасти британское наследие (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Как спасти британское наследие
Сезон 1 Серия 6
О сериале
История Британии в прямом смысле запечатлена в камне – множество уникальных построек со времен Средневековья по всей стране дожили до наших дней, но время всё же берет свое. Реставраторы и неравнодушные к архитектуре энтузиасты берутся за восстановление старинных зданий и сооружений, попутно рассказывая зрителям о культуре, быте и традициях британцев. Создатели познавательного сериала «Как спасти британское наследие» не боятся масштабных задач, будь то реставрация «Альберт-холла», Эдинбургского моста или Кентерберийского собора.
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