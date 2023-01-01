Как спасти британское наследие. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Как спасти британское наследие
1-й сезон
1-я серия
2023, Great British Landmark Fixers
Документальные18+
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Как спасти британское наследие (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История Британии в прямом смысле запечатлена в камне – множество уникальных построек со времен Средневековья по всей стране дожили до наших дней, но время всё же берет свое. Реставраторы и неравнодушные к архитектуре энтузиасты берутся за восстановление старинных зданий и сооружений, попутно рассказывая зрителям о культуре, быте и традициях британцев. Создатели познавательного сериала «Как спасти британское наследие» не боятся масштабных задач, будь то реставрация «Альберт-холла», Эдинбургского моста или Кентерберийского собора.

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