Как создать уникальное торговое предложение. Серия 6
Wink
Детям
Как создать уникальное торговое предложение
1-й сезон
6-я серия

Как создать уникальное торговое предложение (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2017, Как создать уникальное торговое предложение. Серия 6
Образовательные, Образовательные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Елена Варданян — бизнес-тренер, бизнес-консультант. Уникальное торговое предложение способно сделать компанию лидером рынка. Елена Варданян расскажет, что такое УТП и как его сформулировать, сколько УТП должно быть у вашего бизнеса и как рассчитать результат их действия. Вы научитесь определять причины покупки вашего товара, выбирать нишу на рынке и разговаривать с клиентом на языке выгод.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Образовательные

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