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Как создать уникальное торговое предложение
1-й сезон

Как создать уникальное торговое предложение (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Как создать уникальное торговое предложение. Сезон 1 13 серий
Образовательные, Образовательные18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Автор курса: Елена Варданян — бизнес-тренер, бизнес-консультант. Уникальное торговое предложение способно сделать компанию лидером рынка. Елена Варданян расскажет, что такое УТП и как его сформулировать, сколько УТП должно быть у вашего бизнеса и как рассчитать результат их действия. Вы научитесь определять причины покупки вашего товара, выбирать нишу на рынке и разговаривать с клиентом на языке выгод.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

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