Как сделать Мини Сейф - Банкомат из Лего
Wink
Сериалы
Tutorials Production
1-й сезон
Как сделать Мини Сейф - Банкомат из Лего

Tutorials Production (сериал, 2021) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн бесплатно

8.82021, Как сделать Мини Сейф - Банкомат из Лего
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Туториалы по Лего самоделкам. Как сделать Сейф из лео. Как сделать конфетницу из лего. А так же многие другие LEGO постройки и поделки на канале!

Жанр
Блог, DIY
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг