Как сделать Большой Сейф Копилку из Лего - Без техник
Wink
Сериалы
Tutorials Production
1-й сезон
Как сделать Большой Сейф Копилку из Лего - Без техник

Tutorials Production (сериал, 2022) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн бесплатно

8.72022, Как сделать Большой Сейф Копилку из Лего - Без техник
Блог, DYI18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Туториалы по Лего самоделкам. Как сделать Сейф из лео. Как сделать конфетницу из лего. А так же многие другие LEGO постройки и поделки на канале!

Жанр
Блог, DYI
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг