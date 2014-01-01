Как нарисовать? (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Развивающий мультсериал, обучающий детей основам изобразительного искусства. В каждой серии — новый урок рисования, благодаря которому малыш научится создавать на бумаге сказочные миры, населeнные драконами и другими волшебными существами.



Сериал Как нарисовать? Сезон 1 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.