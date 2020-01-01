Как купить друга (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Корейская дорама об основанной на взаимовыгодном контракте дружбе двух школьников — неприметного ботаника-поэта и сурового бойца. Пак Чханхон — обычный старшеклассник. У него средние оценки и ничем не примечательная внешность, он живет спокойной жизнью и становится легкой добычей для школьных задир. Его ровесник Хо Тонхек, который недавно перешел в ту же школу, напротив, известен своими выдающимися боевыми навыками. После трагического самоубийства его девушки вокруг Тонхека ходит множество слухов, и его взрывной характер доставляет парню кучу хлопот. Однажды ему попадается стихотворение Чханхона, в котором он видит ключ к тайне гибели своей возлюбленной. Суровый боец предлагает сделку — он защищает Чханхона от издевательств, а тот, в свою очередь, помогает ему с расследованием. К чему это приведет, расскажет дорама «Как купить друга» 2020 года — смотреть онлайн с русской озвучкой ее уже можно на Wink!



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