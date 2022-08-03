Wink
Как Казаки...
1-й сезон
3-я серия

Как Казаки... (сериал, 1973) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

1973, Как Казаки...Сезон 1. Как казаки невест выручали
Серия о приключениях казаков, в которой герои преследуют похитивших казачек пиратов. Погоня приводит отважных казаков в заморские страны — Грецию, Египет, Индию — и заканчивается на пиратском острове.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb